  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 4 terörist Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulundu. 

Kahraman komandolar, saldırı girişimindeki teröristleri etkisiz hale getirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit verilmeyeceği vurgulandı. 

Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Etiketler tsk asker mehmetçik saldırı pkk terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti denizde aşka geldi
Erdoğan imzaladı; Türkiye'nin cennet sahil şeridi özelleşiyor
Korkunç anlar kamerada; 600 kişi birden saldırdı! Linç ettiler!
MasterChef'te şefleri kızdıran an.. Danilo şef kaşığı fırlattı
Selin Ciğerci'den bikini şov
Beşiktaş'ta Gezhal transferinde mutlu son!
Prof. Dr. Demirtaş’tan ''Ekonomi Bakanlığı yapamazsınız'' diyen takipçisine bu cevabı verdi
Karadeniz hariç yağışlara veda edin... ''Gelmedi'' dediğiniz yaz öyle bir geliyor ki...
Cinsel içerikli mesajların ardından karar verildi
''Tosuncuk'' Mehmet Aydın'ın 10 odalı sarayı ortaya çıktı