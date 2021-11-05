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Şamil Tayyar: Ufukta sandık gözüktü

Şamil Tayyar: Ufukta sandık gözüktü

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" paylaşımı yaptı.

Muhalefetin erken seçim ısrarı sürerken AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tayyar "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" açıklamasını yaptı.

"DAHA FAZLA MANİPÜLASYONA AÇIK SÜREÇTEYİZ"
Tayyar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Haliyle diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık süreçteyiz. Bu sürecin yönetimi, en az haklılığınız kadar önemli. Yeni hikaye kadar direnci yüksek/liyakatli kadrolarla güçlü bir siyasi tahkimata ihtiyaç var."

Etiketler şamil tayyar ufuk sandık
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