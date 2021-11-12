Samuray kılıcı ile vahşice katledilen Başak'la ilgili kahreden detay

İstanbul’daki iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişinin samuray kılıçlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak C. ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak C., işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.'un (27) samuray kılıçlı saldırı sonucu vahşice katledildi. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, genç mimarın cenazesi memleketi Ankara'da dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

YÜREK BURKAN DETAY

Yenimahalle’de yaşayan genç kızın ailesi taziyeleri evlerinde kabul ederken, C.’in komşusu Sevtap Acar, C. ile yaptıkları son konuşmaları gösterdi. Acar ile C.’in bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptıkları konuşmada düğün hakkında mesajlaşırken Acar’ın “Düğünün ne zaman?” sorusu üzerine C.’in düğününü bahar ayında yapacağını söylediği görüldü.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mesajları gören C. ailesi ve taziyeye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

BAŞAK'IN ODASI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Başak'ın kederli ailesi, Yenimahalle'deki evlerinde C.’in odasının kapılarını açtı. C.’in odasında yatağı, dolabı, komodini, askılığı ve kişisel eşyaları yer alırken, yatağının üzerine bir de çiçek bırakıldığı gözlendi.