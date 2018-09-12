Sanal kumarın altından da onlar çıktı

Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere güney sahillerindeki turizm beldelerinde örgütlenip "kareye alma" yöntemi olarak tabir edilen yöntemle, hedef belirledikleri iş adamlarına kumar tuzağı kurarak malına mülküne el koyan ve bir çok haraç alma olayına karıştığı tespit edilen Sarallar çetesinin geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 15 mensubu sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre 30 bin liralık ticari borcu faizlendirerek karşılığında 500 bin liralık Hummer marka cip alan çetenin, "eğleniyoruz" diyerek kumar masasına oturtup senet imzalattığı bir iş adamından 200 bin liralık borcu 1 milyon 500 bin lira olarak tahsil etmeye çalıştığı tespit edilirken, Kıbrıs'ta okuyan öğrencilerin üzerine açılan hesaplar üzerinden de sanal kumar oynattığı belirlendi.



MAĞDUR 10 İŞ ADAMI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz yıl savcılığıa başvuran bir iş adamının, başını Cem E. ve Mehmet A. S. isimli şahısların çektiği bir çetenin, tehdit ve şantajla kendisinden haraç istediği ve kumar borcu bahanesiyle malına mülküne el koymaya çalıştığı yönünde yaptığı şikayetle başlattığı çalışmada, benzer yöntemle mağdur edilmiş inşaatçı, sanayici ve turizmci 10 iş adamını tespit etti.



Önceden tespit ettiği kurbanlarının yanına soktuğu çeteye yakın şahısların, "abi şu mekanda temiz kumar var" diyerek çetenin kumarhanelerine çektiği iş adamlarına "kareye alma" tuzağı kurduğu tespit edilen çetenin, alacak verecek tahsili olarak devreye girdiği 2 ayrı tahsilat olayından birinde ise 30 bin lira borcu olan bir galericiden var olan borcu faizlendirip bir yıl içerisinde 500 bin lira yaparak borca karşılık Hummer marka bir cip aldığı polis tarafından tespit edildi.

YAZIN BODRUM, KIŞIN İSTANBUL



Bir yıl süren çalışmalarda, yakın takibe alınan ve kış aylarında İstanbul Beylikdüzü ve Şişli’de, yazın ise Muğla Bodrum merkez olmak üzere güney sahillerinde kurduğu kumarhanelerde başta turizmci, sanayici ve inşaatçı iş adamlarını, kumar tuzağına düşürerek borçlandırıp ardından malına mülküne el koymaya çalışan çetenin yöntem ve mensupları tek tek belirlendi.

Polis yaptığı çalışmada çetenin,"Kareye alma" olarak adlandırılan yöntemle, kumar masasına oturtulan iş adamı haricindeki diğer 3 oyuncunun çete üyesi olduğunu ve her 3 oyuncununda oyun içerisinde kendi aralarında paslaşıp, şike yaparak kurban olarak seçilen iş adamının üzerine oynayıp kumarı kaybettirdiğini ve ardından borç senetlerini imzalattırdığını tespit etti.

Çetenin mağduru olarak şikayetçi olan bir iş adamının, çete içerisindeki bir mensubundan aldığı bilgiyle savcılığa başvurarak yaptığı suç duyurusunda, çetenin kendisine hileli kumar yöntemiyle imzalattığı 200 bin liralık borç senedinin kendisinden 1 milyon 500 bin lira olarak tahsil edilmeye çalışıldığını ifade ederek şikayetçi olduğu öğrenilirken, bir başka iş adamınında aynı yöntemle oluşan 150 bin liralık borcunun çete tarafından 1 milyon lira olarak tahsil edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

HESAP VE KART SAHİPLERİ KIBRIS'TAKİ ÖĞRENCİLER ÇIKTI



Kumar tuzağı, haraç ve tahsilat alanında 6 ayrı suçu gerçekleştirdiği belirlenen çetenin, baskın yapılan mensuplarından birisinin adresinden ele geçirilen hesap cüzdanı ve banka kartlarının yapılan kimlik incelemelerinde, kart ve hesap sahiplerinin Kıbrıs'ta yüksek öğrenim gören öğrenciler olduğunu tespit eden polis, derinlemesine incelemeye aldığı kartlar ve banka hesapları üzerinden yoğun ve periyodik olarak yüksek meblağlı para transferleri yapıldığını ve bu transferlerin "sanal bet" olarak tabir edilen sanal bahis ve sanal kumar oynamada çete tarafından kullanıldığını tespit etti.