Sandık başında olay çıktı! AK Partililer avukata saldırdı

AK Partili grubun saldırısına uğrayan avukat Aslan şikayette bulundu.

Haziran İstanbul’un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyoğlu Tarhan Koleji’nde yaşlı babasının yerine oy kullanmaya çalışan seçmeni engellerken avukat Hüseyin Aslan AKP’li bir grup tarafından saldırıya uğradı. AKP’li grup tarafından tehdit ve hakarete maruz kalan avukat şikayette bulundu” ifadeleri kullanıldı.