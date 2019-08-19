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  3. 19 Ağustos 2019 19:38

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

Şanlıurfa'da, bir bina inşaatının dış cephe sıvasını yapan 5 işçi, tahta iskelenin çökmesi sonucu beton zemine düşerek, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İnşa edilen bir binanın dış sıvanın yapımı sırasında tahta iskele çöktü.

Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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