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  3. 25 Aralık 2019 17:26

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye'den getirildiği belirlenen Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. 3 Suriyeli de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına gözaltı
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Şanlıurfa'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen Bizans dönemine ait Hazreti İsa portresi ile tavus kuşu ve yapım dönemi tespit edilemeyen bir ağaç resmi ele geçirildi. Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

Suriye'den kaçak olarak getirilen tarihi eserlerin Şanlıurfa'dan batı illerine götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Yardımcı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda Eve düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait Hazreti İsa portresi ile tavus kuşu ve yapım dönemi tespit edilemeyen bir ağaç resmi ele geçirildi. Eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

DHA

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kaçakçılık , tarihi eser , şanlıurfa
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