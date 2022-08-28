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Şaşkına çeviren olay: Tırını gelin arabası yaptı

Şaşkına çeviren olay: Tırını gelin arabası yaptı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Tır şoförü, mutlu gününde ekmek teknesini gelin arabası yaptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan Aleyna B. ve tır şoförü İbrahim Y., yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Aleyna ile İbrahim çifti düğün arabası olarak tırı tercih etti. Çalınan kornalardan dolayı polis ceza yazdı.

Gelin tıra binerken zorlandı

Süslenen tıra, yaklaşık 30 şoför de tırlarıyla eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Gelin Aleyna Y., gelin arabası olan tıra ise binmekte güçlük çekti. Gelin ve damat tırdan, Sungurlu sokaklarında kendilerine merakla bakanlara el salladı.
Çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine tırlar, polis ekipleri tarafından durduruldu. Uzun süre geçişine izin verilmeyen tırlara ceza yazıldığı öğrenildi.

 “Hayalimi gerçekleştirdim”

"Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor" diyen Damat İbrahim Y., “Ben de baba mesleğini sürdürüyorum. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cipi gelin arabası yapıyor. Bizim mesleğimiz tırcılk. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Hayalim tırı gelin arabası yapmaktı. Bir farkındalığımız olsun istedik. Bence güzel de oldu” dedi.

Etiketler gelin tır gelin arabası
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