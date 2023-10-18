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Savaşın gölgesindeki Borsa güne böyle başladı

Savaşın gölgesindeki Borsa güne böyle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,85 düşüşle 7.964,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,38 puan azalışla ve yüzde 1,85 değer kaybederek 7.964,63 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 1,75 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 2,73 ile inşaat oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kazancıyla 8.115,01 puandan tamamladı.

 

Etiketler borsa borsa istanbul bist endeks savaş
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