Savcıyı da kendisini yakan kadın avukat sessizliğini bozdu

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasından ve adliye içerisinden yaptığı paylaşımlarla hakkında suç duyurusunda bulunulan kadın avukat sessizliğini bozdu.

Türkiye son birkaç gündür bir kadın avukatın sosyal medya üzerinden Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının makamından yaptığı paylaşımları konuşuyordu.

Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" notuyla paylaşan kadın avukat paylaşımları ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin." demişti.

Hakkında soruşturma başlatılan savcının görev yeri değiştirilirken avukat hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

İstanbul Barosu’na üye olan avukat B.T. terör savcısının odasından paylaştığı fotoğraflarla gündemde kalmaya devam ediyor.

B.T., çektiği fotoğrafları paylaşırken “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” notunu düşmesiyle gündeme oturmuştu. B.T., fotoğrafların gündeme gelmesinin ardından Instagram hesabını erişime kapattı.

Sosyal medyadan “Ben asla kaybetmem” diyen avukat B.T.'ın lüks otomobillerle verdiği pozlar ise sosyal medyada yayınlanmaya devam ederken B.T., sosyal medyadaki hakaretlere karşı harekete geçtiğini ve hukuki girişimleri başlattığını açıkladı.

İlerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama yapacağını da anlatan B.T., sosyal medyada lüks araçlarla çekilen görüntüler için de OdaTV'ye yaptığı açıklamada “Onlar arkadaşlarımın aracı, ‘BKT’ plakalı araç sadece benim. Onun da hepsi faturalı hangi galeriden aldığım bile belli. Diğer araçları da plakaları açık plaka sorgulamalarını da yapabilirsiniz. Bana ait değil. Arkadaşlarımın çektiği fotoğraflar sadece” ifadelerini kullandı.

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