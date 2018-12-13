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  3. 13 Aralık 2018 13:52

Sayıştay ortaya çıkardı: 11 milyon TL'lik hastanenin borcu tam 48 milyon TL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nin kısa vadede ödemesi gereken 48 milyonluk borcu olduğu Sayıştay raporunda ortaya çıktı.

Sayıştay ortaya çıkardı: 11 milyon TL'lik hastanenin borcu tam 48 milyon TL
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Sayıştay, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin 2017 yılına ilişkin denetim raporunu yayımladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin raporunda ise çok sayıda mevzuata aykırı uygulama tespit edilirken “denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nin mali durumu dikkat çekti.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre Yapılan incelemeler sonucunda hastanenin değeri 10.939.587,27 TL olarak hesaplanırken, borçların bu rakamın 4.5 katı olan 47.963.658,69 TL olduğu tespit edildi.

Sayıştay, raporunda ilgili maddeyi şu ifadeler ile açıkladı;

“Yapılan incelemede Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesinin yıllar itibari ile genellikle zarar ettiği, 2017 yıl sonu itibariyle kişi ve firmalara olan borçlar, personele ve kamu kurumlarına olan borçlardan oluşan kısa vadeli toplam yükümlülükleri 47.963.658,69 TL olmasına karşılık işletmenin tüm varlıklarını oluşturan toplam aktifleri 10.939.587,27 TL olduğu görülmüştür. İşletmenin vadesi bir yılın altında olan toplam borçları, İşletmenin kasa, banka, alacaklar, stoklar, duran varlıklar vb. oluşan toplam varlıklarının yaklaşık 4,5 katıdır”

Sayıştay ayrıca hastanenin 2015 yılında 327.414,17 TL, 2016 yılında 21.720.860 TL ve 2017 yılında 15.790.044 TL zarar ettiğini de tespit etti. Hastanenin son 3 yıldaki zararının toplam 37.838.318 olduğu belirlendi.

Sözcü

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