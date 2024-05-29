Schengen vizesi krizinde dikkat çeken iddia

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi vermemek için kılı kırk yaran Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin bu tutumunun ardından vize prosedürlerinin basitleştirilmesi yönünde çalışma başlatıldığı iddia edildi.

Türklerin geçen yıl Schengen vizesi başvurusunun önceki yıla göre yüzde 30 artması sonrasında vize prosedürlerinin basitleştirilmesi yönünde çalışma başlatıldığı iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, başta iş insanları ve öğrencilere vize kolaylığının sağlanması için hem AB ülkelerinin yetkilileriyle bire bir konuştuklarını hem de Avrupa Birliği kurumlarıyla bu konuyu görüştüklerini açıklamasının ardından vizede başvuru süresinin kısaltılması için çalışmalara hız verildi.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan üst düzey AB kaynakları, vize konusunda bazı prosedürlerin basitleştirilmesi için Brüksel düzeyinde çalışma yapıldığını öne sürdü.

AB kaynakları “Ret oranı açısından geçen yıldan bu yıla anlamlı bir değişiklik yok. Yani, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi ve Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesine girmesinin engellenmesi gibi bir politika kesinlikle uygulanmıyor. Çok yüksek bir talep var, teknik birtakım sorunlar bulunuyor. Biz de bunları, her gün üzerinde çalışarak çözmeye çalışıyoruz. Hem üye devletler arasında hem de Brüksel düzeyinde, ‘Acaba bazı prosedürler basitleştirilebilir mi?’ yönünde çalışmalar var” dedi.

Büyükelçilikler personel artırdı

Bazı büyükelçiliklerin başvurulara daha hızlı cevap verebilmek için personel artırdığını ifade eden kaynaklar “Bekleme süresinin azaltılması ve vize verme sürecinin daha kaliteli olabilmesi için herkes çaba sarf ediyor” dedi.

TIR ve kamyon şoförleri için de yeterli ve hızlı bir şekilde vize alınamadığı yönünde şikâyet geldiğini ifade eden kaynaklar, TIR'lar ve kamyonlar içerisinde Avrupa’ya geçen çok fazla sayıda düzensiz göçmen gördüklerini ve bunların sayısının giderek arttığını, bu durumun yetkili mercileri biraz daha tedbirli davranmaya ittiğini belirtti.

Vize ret oranı önceki yıla yakın

Geçen yıl Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunun bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığına dikkat çeken kaynaklar, geçen yılki başvuruların ret oranının da bir önceki yıla yakın olduğuna işaret etti.

Türk vatandaşlarına verilen çok girişli vizelerde de dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığı vurgulanırken, daha uzun süreli ve çok girişli verilen vizelerin oranının yüzde 70 düzeyinde olduğu öğrenildi. Ayrıca geçen yıl Türkiye’de 1 milyondan fazla vize başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Türkiye Gazetesi