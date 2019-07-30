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  3. 30 Temmuz 2019 11:37

Sebîlürreşad dergisi D&R'dan çıktı

ehmet Akif Ersoy’un yayımladığı, günümüzde de Ersoy ailesinin katkılarıyla çıkan Sebîlürreşad dergisi D&R’dan çıktı. Gerekçe olarak 'giriş bedeli' gösterildi.

Sebîlürreşad dergisi D&R'dan çıktı
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Mehmet Akif Ersoy’un yayımladığı Sebîlürreşad dergisi yaklaşık 3 ay önce giriş bedellerinden dolayı D&R’da olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Varlık Dergisi de ağustos ayı itibariyle, dağıtım şirketlerinden ödeme alamadığı ve kimi şirketlerin maddi taleplerini karşılayamadığı gerekçesiyle Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R mağazalarının raflarında yer alamayacağını duyurdu.

Varlık Yayınları’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, D&R’ın dergilere yönelik politikası nedeniyle dağıtım şirketleriyle çalışmak zorunda oldukları ifade edilirken Varlık Yayınları, çalıştıkları Dünya Dağıtım’ın mali sorunlar nedeniyle ödeme yapmakta güçlük çektiğini, Turkuvaz Dağıtım’ın ise maddi taleplerini karşılamalarının mümkün olmadığını belirtti.

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