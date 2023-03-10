Seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs olarak açıkladığı seçim tarihi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, yaptığı basın açıklamasıyla 14 Mayıs’ta seçimlerin yapılacağını duyurdu. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Resmi Gazete’nin 10 Mart’ta yayınlanan Mükerrer sayısında seçim kararı duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir.”

Deprem nedeniyle YSK’nın farklı bir karar almaması halinde takvim şöyle işleyecek:

16 Mart: Milletvekili olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün.

20 veya 21 Mart: YSK seçim takvimini başlatacak. Deprem sonrası ortaya çıkan durum nedeniyle mevzuat el verdikçe tarihler esnetilebilir.

21 Mart: Meclis’te grubu bulunan veya son seçimlerde tek başına yüzde 5 oy alan partilerin aday göstermesi çin süre başlayacak. Aynı zamanda 100 bin imza toplayarak aday olacak yurttaşlar için de süre başlayacak.

22 Mart: Seçmen listeleri askıya çıkacak ve itiraz süreci başlayacak.

26 Mart: Partilerin cumhurbaşkanı adaylarının adaylık başvuruları için son gün.

30 Mart: Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi yayınlanacak.

1 Nisan: Seçmen listeleri askıdan inecek, yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanması süresi sona erecek.

2 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yayınlanacak.

3 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

5 Nisan: 100 bin imzayla aday olacak yurttaşların YSK’ya başvuru yapması için son gün.

8 – 10 Nisan: Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.

9 Nisan: İttifak ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlenecek.

Meclis’in seçim takvimine göre nisan ayına kadar çalışması, sonrasında seçim için tatile girmesi bekleniyor.