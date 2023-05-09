Seçime 5 kala, Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 5 gün kala piyasalar zirveye demir attı. İşte 9 Mayıs Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de kritik 14 Mayıs seçimlerine 5 gün kala Dolar/TL ve Euro/TL yeni haftaya da zirve yenileyerek başladı.

Piyasalarda yakından takip edilen 14 Mayıs seçimlerine sadece günler kala dolar TL 19.50'i görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.44 değer kaybetmiş oldu. Yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

Son günlerde TL'nin dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte artan yaşam maliyetleri ve oluşan ikili kur sonrasında yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki para politikası birçok yatırımcının ülke varlıklarına olan ilgisini de azaltmıştı. Bu sebeple bu seçim küresel para piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor.

İşte piyasalarda son durum:



Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,50 TL'den başlayan Dolar 19,5 TL 'den,

21,43 TL'den başlayan Euro 21,45 TL 'den,

24,62 TL'den başlayan Sterlin 24,64 TL 'den,

14,48 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,49 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,50 TL'den, Euro 21,49 TL'den, Sterlin 24,66 TL'den, Japon Yeni ise 14,96 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.026 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.027 Dolar 'dan,

1.270 TL'den başlayan Gram altın 1.271 TL 'den,

2.277 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.277 TL 'den,

9.371 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.371 TL 'den,

16,04 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16,05 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.024 Dolar'dan, Gram altın 1.269 TL'den, Çeyrek altın 2.276 TL'den, Cumhuriyet altın 9.364 TL'den, Gram Gümüş ise 16,07 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 573 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 508 Dolar'dan,

1.843 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.835 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,41 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,52 Dolar'dan işlem görüyor.