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Sedat Peker geri döndü

Sedat Peker geri döndü
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle ilgili yayınlanan bir haber üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, kendisi hakkında Oda TV'de yapılan bir haberi alıntılayan Avukatı Ersan Barkın'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.

Friari olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu belirtilen Peker'in paylaştığı açıklamadaki ifadeler şöyle:

"Muhammed Yakut-Can Tanrıyar-Nuri Ensari ilişkisinin konu edildiği ODATV haberinde, yine müvekkilim Sayın Sedat Peker'in adı geçti. Ama yine haberin özü yanlış.

Köprüler arası bağlantının kurulduğu Nuri Ensari’nin S.Peker dosyasında adı bile geçmedi.

Dolayısıyla dosya kapsamında hakkında yurtdışına çıkış yasağı konduğu bilgisi hatalı. Sayın Peker ile görüşen yüzlerce insan hakkında önceki dönemde yapılan pasaport iptali işlemine konu edilmiş sanırım ancak ilişkili olmadığı görülmüş ki pasaportu iade edilmiş. Bu tip haberler hassas. Araştırmada da aynı hassasiyetle davranmak gerekir. Toplumun zihninde soru bırakmamak gerekir." 

 

Etiketler sedat peker paylaşım twitter sosyal medya açıklama
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