Sedat Peker sessizliğini bozdu! Şimdi de ''suikast'' suçlaması

Suç örgütü lideri Sedat Peker uzun süredir süren sessizliğini eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a ilişkin yeni iddialarla bozdu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamaları düzeltmesini isteyen suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağar’a akşama kadar süre vermişti. Peker, Ağar hakkında yeni iddialarda bulundu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Azerbaycan medyasına kendisi ile ilgili iddialara ve Mübariz Mansimov ile ilişkileri hakkında konuşmuş, ”Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı” demişti. Sedat Peker cephesi bu açıklamanın ardından Ağar’a “Söylediklerini akşama kadar düzelt” demişti.

Sedat Peker, sessizliğini yine Mehmet Ağar ile bozdu. Peker, Basın Danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un hesabından eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a ” Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu. Orhan Adıbelli’yi öldürten senin ortağın değil mi?” diye sordu.