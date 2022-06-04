  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sedat Peker'den aylar sonra ilk video! Elinde tespih, kolunda serum!

Sedat Peker'den aylar sonra ilk video! Elinde tespih, kolunda serum!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde rahatsızlandı.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker o anları Instagram hesabından paylaştı.

Özge Peker'in yayınladığı videoda Sedat Peker, serumlu koluyla görülüyor.

Videonun yayılmasının ardından Sedat Peker, Twitter'da kullandığı 'deliçavuş' hesabından açıklamalarda bulundu. "Hastaneye kaldırıldığımı duyan bazıları arkadaş cemiyetlerinde dostluğa uymayan kelimeler kullanmışlar" diyen Peker; "Korkmaz Karaca hasta olduğumu duyunca benimle ilgili dalga geçmiş," ifadelerini kullandı. Peker, Karaca'nın "şu an bilinmese de geçmişin saygın isimlerinden biri olan abi diye hitap ettiği yaşlı bir insanın genç karısıyla ilişki yaşamakta" olduğunu iddia etti.

Etiketler sedat peker hastaneye kaldırıldı tespih serum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Binali Yıldırım'ı kızdıran soru: Bunlar saçma sapan, zırva uydurma şeyler
Aleyna Tilki'den dikkat çeken açıklama: Para kazanmaktan daha önemli...
Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi
İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...
Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Hemen geri sildi
Burcu Esmersoy: Enerjisi bitmeyen genç bir kadındım...
Dilan Çiçek Deniz: Tutku olmadan bir şey yapamıyorum
Şevval Şahin'in bikinili pozuna beğeni yağdı
Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme
Özlem Yıldız tatil sezonunu açtı