Sedat Peker'den aylar sonra ilk video! Elinde tespih, kolunda serum!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde rahatsızlandı.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker o anları Instagram hesabından paylaştı.

Özge Peker'in yayınladığı videoda Sedat Peker, serumlu koluyla görülüyor.

Videonun yayılmasının ardından Sedat Peker, Twitter'da kullandığı 'deliçavuş' hesabından açıklamalarda bulundu. "Hastaneye kaldırıldığımı duyan bazıları arkadaş cemiyetlerinde dostluğa uymayan kelimeler kullanmışlar" diyen Peker; "Korkmaz Karaca hasta olduğumu duyunca benimle ilgili dalga geçmiş," ifadelerini kullandı. Peker, Karaca'nın "şu an bilinmese de geçmişin saygın isimlerinden biri olan abi diye hitap ettiği yaşlı bir insanın genç karısıyla ilişki yaşamakta" olduğunu iddia etti.