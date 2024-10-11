Sedat Peker'den Köfteci Yusuf için yeni açıklama

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edildiği gerekçesiyle tağşiş listesine girmesinin ardından Sedat Peker yeni açıklama yaptı.

Türkiye çapında yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf, Bursa şubesindeki ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkınca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine girdi. Bunun üzerine başlayan tartışmada ismi ve 3 yıl önce Youtube'da yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelen Sedat Peker'den ikinci açıklama geldi.

O dönem “Köfteci Yusuf’a çökme” davasında ismi geçen ancak iddiaları yalanlayan Sedat Peker, avukatı Ersan Barkın aracılığıyla açıklama yaptı.

Barkın'ın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

"Müvekkilim Sayın Reis Sedat Peker, Köfteci Yusuf’un şubelerinde domuz eti satıldığı ile ilgili haberlere isminin karıştırılmasından son derece rahatsız olmuştur.

Köfteci Yusuf restoranlarının sahibi Yusuf Akkaş, dönemin muktedir yöneticilerine şirin görünmek için, iddianamede açıkça olayla ilgisiz olduğu saptanmış olan müvekkil hakkında, bir senedir devam etmekte olan Bursa 5. ACM’deki dosyaya verdiği dilekçeyle, şikayetçi olduğunu söyleyip, kendisinin sanık haline getirilmesine hatta hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına neden olmuştur.

Bu son derece adaletsiz, hakkaniyete aykırı bir davranıştır. Buna karşın, müvekkilin domuz eti ile ilgili yorumu ise şöyledir:

Devletin bir insanı uyuşturucu ticareti ile suçlaması halinde, satıldığı iddia edilen uyuşturucuyu ortaya çıkarması nasıl bir zorunluluksa, ürünlere domuz eti karıştırırıldığı iddiasında da, domuz etlerini delilleri ile kanıtlaması zorunludur.

Türkiye’yi temsil eden bir marka haline gelmiş, ayrıca 12.000 kişiyi istihdam eden bir işyeriyle ilgili bu tip suçlamalar yapılırken, daha hassas, daha adil davranılmalı ve toplumda şüpheye yer bırakmayacak şekilde tahkikat yapılmalıdır.

Müvekkilin, muktedirlere yaranmak için kendisine haksızlık yapan kişi hakkında düşüncesi dahi bu şekildedir. Aslında konunun özeti, herkes, kendisine yaraşır biçimde davranmaktadır."

'ARTIK GERİLMEYE BAŞLADIM'

Sedat Peker daha önce de gazeteci Erk Acarer'e konuşmuş ve "“Her Köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne Köfteci Yusuf’muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı, görüştük. Çayını bile içmedim. Biz onun sattığı kadar her Bayram kurban bağışlıyoruz. Ne zaman Köfteci Yusuf gündeme gelirse ben de TT oluyorum. Bu ne saçma iştir!” dedi.