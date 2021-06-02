Sedat Peker'in bir videoyu önce yükleyip sonra sildiği ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1 gün önce YouTube kanalına bir video yükleyerek sildiği ortaya çıktı.

Son günlerde yayımladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker, bu defa YouTube kanalına yükleyip sildiği video ile gündeme geldi.

Peker'in kanalına abone olan kullanıcılara giden bildirimde yeni bir video yüklendiği duyuruldu. Bildirime tıklayan kullanıcılar "Video kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.

Peker'in kanalından gelen bildirim şöyle:

GerçekGündem.com