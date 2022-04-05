Sedat Peker’in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in adıyla Rize ve Trabzon’a gönderilen yardım kolilerinin dağıtımında görev alanlar gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından 'ramazan iaşesi' adı altında TIR'larla dağıttırdığı koliler Rize ve Trabzon’da da teslim alındı.

Savcılık ise dağıtımda görev alanlara karşı harekete geçti. Rize Merkez’de dağıtılan yardım kolileri ile ilgili olarak yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar savcılığın talimatı sonrası polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YouTube kanalında yayınladığı video ile açıklama yapan Hüseyin Yılmaz, Sedat Peker’in adına yardım dağıtması konusunda bir yasak olup olmadığını bilmediğini ve ifadesinde kendisine Peker ile bir ilişkisinin olup olmadığının sorulduğunu belirterek şunları söyledi;

“Ben uzunca bir süreden beri Sedat Peker ile alakalı kendime ait YouTube kanalında paylaşırdım. Bu yardım kolilerinin geleceğini duyunca bende gittim yardım kolileri dağıtılırken fotoğraf ve video çekimi yaptım ifadem sonrası serbest bırakıldım. Yardım kolisi dağıtan bazı kişilerle yardım alan bazı muhtarlarda savcılık talimatıyla alındı onlar da ifade verdi.”

"POLİS ESKORTU KOYUYORDUNUZ NE OLDU?"

Öte yandan Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur, gözaltılarla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında "Sn. Reis Sedat Peker videolara ve ifşaatlara başlamadan önce kendisinin yardım TIR'larının önüne gidecekleri yerlere rahat ulaşsınlar diye polis eskortu koyuyordunuz. Şimdi ne oldu da, TIR şoförlerini, muhtarları, gönüllü yardım edenleri gözaltına alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Olur, paylaşımın devamında "Şerefli halkımızı kuru soğana muhtaç etmişsiniz, yüz binlerce insana ulaşacak Ramazan iaşelerine ise engel oluyorsunuz. Sn. Reis Sedat PEKER’in de söylediği gibi "Vallahi bu gayretullaha dokunur! Yenileceksiniz!" dedi.