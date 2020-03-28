Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek

Tüm ülkede koronavirüs tedbirleri alınırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin girişinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşlerinin ölçüleceğini açıkladı.

Türkiye'de vaka sayısı giderek artan koronavirüs salgınını önlemek için her geçen gün önlemler sıklaştırılırken son olarak otobüsle şehir dışına seyahat yasağı getirilmişti. Bu gelişmenin ardından özel araçların durumu merak ediliyordu.

"ÖZEL ARAÇ OTOBÜS AYRIMI YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel araçla seyahat edenlere yönelik alınan koronavirüs önlemlerini şu sözlerle aktardı: Özel araç dahil olmak üzere durdurup özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateşlerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin girişlerinde kontrol ettiğimiz bir sistem oluşturduk, oluşturmaya çalışıyoruz. Bir şüphe görülürse 14 gün karantina uygulanacaktır. Özel araç, otobüs diye bir ayrım yapılmayacaktır. Bu tür salgınlarda bulunduğumuz yerden ayrılmamalıyız."

NE OLMUŞTU?

Dün akşam yayınlanan genelgeyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı veren otobüslere kısıtlama getirildi. Genelgeye göre bu otobüslerde mücbir sebebi olanlar haricinde seyahate izin verilmiyor. Otobüsler son seferlerine bugün saat 17.00'de başladı.