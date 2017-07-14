Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından Türkiye genelinde ilk şehitlerin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin iddianamenin tamamlandığı açıklandı.

HALKIN ÜZERİNE TANKLA 4 KEZ ATIŞ YAPILMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından yürütülen soruşturma yaklaşık bir sene sonunda tamamlandı.

İstanbul’da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak köprüyü ele geçirmeye çalıştıkları anlatıldı. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulandı.

TOPLAM 34 ŞEHİT



İddianamede, 32’si vatandaş, 2’si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer aldı. Şehitler arasında AKP’nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.

135’İ TUTUKLU 143 ŞÜPHELİ YER ALIYOR



İddianamede, 135’i tutuklu 143 şüpheli hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, ”Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin “Nitelikli kasten öldürme” suçlarından toplam 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma”, “Kasten nitelikli ödürmeye teşebbüs”, “Silahlı kasten yaralama”, “Kamu malına zarar verme”, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları istendi.

7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞ



Olay sırasında darbeci askerlerden 2’si er, 5’i rütbeli olmak üzere 7’sinin öldüğü belirtildi.

VEYSEL KILIÇ’IN OĞLU DA ŞÜPHELİLER ARASINDA



Şüphelilerden biri yarbay, biri binbaşı, biri yüzbaşı, biri üsteğmen, biri astteğmen, 5 astsubay, 84 er ve 48

hava harp okulu öğrencisi. Bu öğrenciler arasında oğlu için Çağlayan’daki adliye metrobüs durağında tek kişilik eylem yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adalet Yürüyüşü’nde yürüyen Veysel Kılıç’ın oğlu Selahattin Kılıç da yer alıyor.

8 ASKER GERİ DÖNMÜŞ



Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer aldı.