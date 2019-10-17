Selahattin Demirtaş röportajı ''delil'' sayıldı

Gazeteci Hayri Demir’in HDP’nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile yapmış olduğu söyleşisi ve söyleşi sırasında çektirdiği fotoğrafı, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada delil olarak gösterildi.

T24'ün aktardığına göre; Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davada, araştırma tutanağı içerisinde yer alan deliller arasında Demir’in Demirtaş ile 1 Ekim 2015 günü röportaj sırasında çektirdiği fotoğrafı ve röportaj metnini sosyal medya hesabında paylaşması suçlamaya dayanak olan paylaşımlar arasında gösterildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan araştırma tutanağında, “paylaşım 11” adıyla yer verilen paylaşımda, “şahsın DİHA muhabiri olarak şu an tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş isimli şahıs ile yaptığı röportaja ait fotoğrafı paylaştığı görülmüştür” denildi.

Dava hakkında

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan gazeteci Hayri Demir’in evine, 28 Şubat 2017’de, “hırsız” girdi. Eve giren kişi ya da kişiler, odada masanın üzerindeki para dolu kumbarayı almak yerine sadece çekmecedeki fotoğraf makinesine ait iki tane hafıza kartını götürdü. Demir’in ihbarı üzerine eve gelen polisler, parmak izi araştırması yapıp, tutanak tuttu.

Yaklaşık iki yıl süren soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Demir’in evinden çalınan hafıza kartlarındaki haber görüntü ve fotoğrafları suçlamaya delil olarak gösterildi. Sadece çalışan kartlar içeriğinde elde edilen haber materyallerinin suçlama konusu yapıldığı iddianamede Demir’in 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Demirtaş ile yapılan söyleşinin de deliller arasında gösterildiği yargılamanın duruşması 23 Ekim 2019 günü görülecek.