Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li Abdullah Zeydan için tahliye kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada

Bu belirtiye dikkat! Hem grip, hem Omicron, hem de Delta varyantında görülüyor

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye için korkutan uyarı! Bir de önerisi var!

FED'in doları yükseltecek tutanağı ortaya çıktı

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