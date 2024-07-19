  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Servet Yılmaz Bakü'ye atandı

Servet Yılmaz Bakü'ye atandı

Servet Yılmaz Bakü'ye atandı
Güncelleme:

Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Emniyet İrtibat Görevlisi olarak atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı Bakü’ye Emniyet İrtibat Görevlisi olarak atadı.

Trabzon doğumlu olan Servet Yılmaz, İstanbul Şile'de Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Polis Başmüfettişi iken 20 Ocak 2015 tarihinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürü olarak atandı.

Servet Yılmaz, 26 Ekim 2016 tarihinde kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 18 Ağustos 2017 tarihinde emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrılınca yerine 19 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.

Etiketler servet yılmaz Emniyet atama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi Yeni vergilerle devletin kasası dolacak Yeni vergilerle devletin kasası dolacak Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Boş konutlara ek vergi geliyor Boş konutlara ek vergi geliyor Resmen açıklandı: Türkiye'de yeni bir altın rezervi bulundu Resmen açıklandı: Türkiye'de yeni bir altın rezervi bulundu
Arda Güler fiyatını katladı... Artık inanılır gibi değil Arda Güler fiyatını katladı... Artık inanılır gibi değil Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Artık insanlar seni ciddiye almıyor'' Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Artık insanlar seni ciddiye almıyor'' Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Antalya'da tarlada milyonluk nöbet kamerada... Onlar ne sebze, ne de meyve... Antalya'da tarlada milyonluk nöbet kamerada... Onlar ne sebze, ne de meyve... Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin''