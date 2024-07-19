Servet Yılmaz Bakü'ye atandı

Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Emniyet İrtibat Görevlisi olarak atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı Bakü’ye Emniyet İrtibat Görevlisi olarak atadı.

Trabzon doğumlu olan Servet Yılmaz, İstanbul Şile'de Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Polis Başmüfettişi iken 20 Ocak 2015 tarihinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürü olarak atandı.

Servet Yılmaz, 26 Ekim 2016 tarihinde kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 18 Ağustos 2017 tarihinde emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrılınca yerine 19 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.