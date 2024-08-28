SETA'dan ''Erdoğan raporu'' yalanlaması

SETA Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve AK Parti'ye sunulan kamuoyu araştırmasıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a olan desteğin gerilediği iddia edilmişti. Gazeteci Nuray Babacan'ın SETA ile ilgili yazdığı köşe yazsının ardından SETA'dan "Böyle bir raporumuz bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Köşe yazarı Nuray Babacan, önceki gün kaleme aldığı köşe yazısında 2006 yılında Ankara'da kurulan bir düşünce kuruluşu olan SETA'nın iktidar partisi AK Parti için bir rapor hazırladığını ifade etmişti.

Babacan köşesinde rapora dair önemli ayrıntılara yer verdi.

AK Parti’nin yerel seçimlerdeki yenilgisinin nedenlerini ortaya koymak amacıyla hazırlandığı söylenen raporda partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumdaki algısında köklü değişiklikler olduğu ifadelerinin yer aldığı ve Erdoğan’ın artık eskisi gibi dokunulmaz olmadığı, yapılan hataların faturasının doğrudan ona kesilmeye başladığı sonuçlarının çıktığı iddiaları yer alıyordu.

SETA'DAN AÇIKLAMA: İÇERİĞİN İSMİNİ BİLE SÖYLEYEMEDİLER

Babacan'ın yazının ardından SETA'dan açıklama geldi.

Resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan kuruluş, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi.

Açıklamada, "SETA farklı konularda birçok rapor hazırlamaktadır. Bugün çeşitli medya platformlarında iddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

SETA'nın söz konusu açıklamada raporun kim hakkında olduğundan ve içeriğinden bile bahsedilmemesi dikkat çekti.

BİR AÇIKLAMA DA DMM'DEN

SETA'nın AK Parti için rapor hazırladığını yalanlamasının ardından bir açıklamada da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

DMM, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Haberler dezenformasyon içermektedir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.