Sevdiği için yapıyordu... İşsiz kaldı !

Eskişehir’de sevdiği kız için günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde ’WC- Şadırvan’ yazılı yön tabelasını tutan Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu 25 yaşındaki Uğur Birer’in kız arkadaşı 21 yaşındaki Cansu Yaşar, "Böyle bir işi benim için yapıyor. Onu çok seviyorum" dedi. Belediyenin böyle tanıtım yapılamayacağını bildirmesi üzerine Birer’in işine son verildi.



ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Cansu Yaşar, İzmir’den Eskişehir’e geldiğini, kendisinin de Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Yaşar, şöyle dedi:

"Erkek arkadaşım Uğur Birer’i böyle bir iş yaptığı için hiç yadırgamadım. Başta gülüp, eğleniyorduk ama havalar soğuğunca üzülmeye başladım. Yazdan beri benim için çalışıyor. Ona karşı kendimi mahcup hissediyorum. Erkek arkadaşım Birer, gazete ve televizyonlara çıktıktan sonra arkadaşlarım ’Ünlü olmuşsun, o kız senmişsin’ diye konuşmaya başladı. Zaten 6 ayımız kaldı, daha sonra Eskişehir’den gideceğiz. Böyle bir işi yaptığı için onu çok seviyorum. Benim için yaptığı için de daha mutluyum."

Uğur Birer ise, yaptığı işten pişman olmadığını anlatırken, "1, 10, 20 yıl olsa kalırım sevdiğim için. Çıkan yayınlardan sonra belediye burada tabela tutarak ’wc-şadırvan’ tabelası ile bunun yerini göstermemize izin vermemiş. İşverenimiz de işten çıkmamızı söyledi. Biz de işten çıktık, bugün son iş günüm" dedi.