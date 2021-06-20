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Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için açıklama geldi

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için açıklama geldi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için sürecin başladığını açıkladı.

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

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DHA

Etiketler sezgin baran korkmaz iade viyana avusturya
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