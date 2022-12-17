SGK ilaç rapor sürelerini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz. İLAÇ FİYATLARINA ZAM GELMİŞTİ Önceki gün Resmi Gazete’de yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre, ilaç fiyatını belirleyen euro değerinde artışa gidilmişti. Eklenen geçici maddede, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden bir euro değerinin, Aralık 2022 itibariyle yüzde 36,77 artırıldığı belirtilmişti. Söz konusu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmiş oldu.