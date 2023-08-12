SGK'nın yeni başkanı belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na IMF İcra Direktörlüğü görevinde bulunan Raci Kaya getirildi.

SGK'da seçim öncesi emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sürecini yöneten Kürşad Arat görevden alındı. Arat'ın yerine Dr. Raci Kaya atandı. Yeni atamayla birlikte SGK'da son 4 yılda 5 başkan değişti. SGK'da 2019'dan bu yana Selim Bağlı, Cevdet Ceylan, İsmail Yılmaz, tekrar Cevdet Ceylan ve en son Kürşad Arat başkanlık yaptı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olan Dr. Raci Kaya, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakınlığıyla da biliniyor. Wikileaks belgelerinde Kaya'nın 2013'te Hazine bürokratları hakkında Albayrak'a maille bilgi vererek, fişleme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Özel ve kamu bankalarında görev alan Kaya, 2016–2018 arasında Hazine Müsteşar Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. IMF Ülke Grubu İcra Direktörlüğü sırası Türkiye'ye geçince dönemin Hazine Bakanı Albayrak, bu göreve Kaya'yı atadı.