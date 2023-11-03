SGK'tan tüm emeklilere müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha kolay ve uygun fiyatlı yararlanmaları için yeni bir uygulama başlattı.

SGK, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin kaplıca tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında karşılanacağını duyurdu. Böylece, emekliler Türkiye'nin 81 ilindeki tüm kaplıca tesislerinden faydalanabilecekler.

Kaplıca tedavisinden ücretsiz yararlanmak için emeklilerin sağlık kurumlarından en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından sağlık kurulu raporu alması gerekiyor.

Sağlık kurulu raporu alan emekliler, 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvurarak sevk belgesi alabiliyorlar. Bu sevk belgesi 6 ay boyunca geçerli olacak. Ayrıca emekliler, kaplıca tedavisine gitmek için yol giderlerini de SGK'dan talep edebilirler.

İl içindeki sevkler için günlük 23 TL, il dışındaki sevkler için ise günlük 46 TL yol parası ödenecek. Emekliler, seyahat masraflarını SGK'ya ibraz ettiklerinde yol desteği işlemini tamamlamış olacaklar.

Emeklilerin bu ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak isteyenlerin en yakın sağlık kurumuna başvurmaları yeterli olacaktır. SGK'nın resmi internet sitesinde kaplıca tesislerinin listesi ve detaylı bilgiler yer almaktadır.