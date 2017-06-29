Sıcak hava vahşi hayvanları da etkiledi

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yaşanan hayvanlar da, gelen ziyaretçiler gibi sıcaktan bunaldı. Kaplan ve sırtlanların da aralarında yer aldığı bazı hayvanlar suda serinlemeyi tercih ederken, başta aslan olmak üzere diğerleri gölgede yatıp, dinlendi.

421 bin metrekare büyüklüğündeki Doğal Yaşam Parkı’nda birçok vahşi hayvan türünü yakından görmeye gelen ziyaretçilerin birçoğu da sıcağa karşı önlemini aldı. Ziyaretçiler, güneşin yakıcı etkisinden kurtulmak için ellerinden şemsiyeleri düşürmedi. Doğal Yaşam Parkı, sıcağa rağmen Ramazan Bayramı boyunca da ziyaretçi akınına uğradı.





BUZLU SERİNLİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında hizmete açtığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri, sıcak havada buzlar içinde sunulan dondurulmuş yiyeceklerle serinledi. Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanları rahatlatmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan buzlu yiyecek kalıplarında hayvanın türüne göre et veya çeşitli meyveler sunuluyor. Hayvanlar bu sayede hem sağlıklı besleniyor, hem de serinliyor. Lemurlar, aslanlar, maymunlar, filler bu soğuk ziyafetin tadını doyasıya çıkarıyor.







Sıcaktan bunalan hayvanlar, dondurulmuş yiyeceklerin yanı sıra barınaklarındaki havuzlara girerek de serinleme imkanı buluyor.

































