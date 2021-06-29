Sıcak havanın tadını çıkarın... Yağışlar geri geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yağışlar Türkiye'nin doğusuna kayıyor, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi kavurucu sıcakların etkisi altında olacak. Ancak hafta sonuna doğru yeni bir yağışlı hava batıdan Türkiye'ye giriş yapıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege Kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA, EGE, AKDENİZ, GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















