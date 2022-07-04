Sigara fiyatlarına 2 TL daha zam

Türkiye yeni güne yine bir zam haberiyle başladı. Her nefeste yavaş yavaş öldüren sigarada tiryakiler yeni güne 2 TL zamla başladı.

Yıl başından bu yana gelen 8 TL'lik zamdan sonra bu sabah tüm sigara markalarına 2 TL'lik zam yapıldı. Böylece sene başından beri sigaraya yapılam zam tutarı 10 TL'yi buldu.

Philip Morris ve British American Tobacco (BAT) şirketlerine ait sigara çeşitlerine bu sabah 2 TL zam yapıldı.

İşte zamlı sigara fiyatları:

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.