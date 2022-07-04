  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sigara fiyatlarına 2 TL daha zam

Sigara fiyatlarına 2 TL daha zam

Sigara fiyatlarına 2 TL daha zam

Türkiye yeni güne yine bir zam haberiyle başladı. Her nefeste yavaş yavaş öldüren sigarada tiryakiler yeni güne 2 TL zamla başladı.

Yıl başından bu yana gelen 8 TL'lik zamdan sonra bu sabah tüm sigara markalarına 2 TL'lik zam yapıldı. Böylece sene başından beri sigaraya yapılam zam tutarı 10 TL'yi buldu.

Philip Morris ve British American Tobacco (BAT) şirketlerine ait sigara çeşitlerine bu sabah 2 TL zam yapıldı. 

İşte zamlı sigara fiyatları: 

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

Sigara fiyatlarına 2 TL daha zam

Sigara fiyatlarına 2 TL daha zam

 

Etiketler sigara zam sigaraya zam sigaraya zam geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK enflasyonu açıkladı! 24 yılın rekoru!
MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'dan Danilo Zanna'ya olay gönderme
ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı
Pes, yuh, oha! Skandal görüntüleri Bakan Koca yayınladı!
İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı
İstanbul'un ardından bir ilimizde daha ''cübbeli'' yürüyüş
Ünlü futbolcu Balıkesir'de düğün yaptı! Faslı gelinin tavırları olay oldu
Dünyaca ünlü yıldız Bodrum'da kaza yaptı! 1 ölü, 1 yaralı
Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu
Emekli ve memurların zam oranı belli oldu