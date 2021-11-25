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Sigara istediği Çinliyi bıçaklamıştı: Sebebi şoke etti

Sigara istediği Çinliyi bıçaklamıştı: Sebebi şoke etti

Burdur'da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu'yu (49) bıçakla yaralayan Mert A. (22), ifadesinde, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi.

Olay salı akşamı, Burdur Güzelleştirme Parkı'nda meydana geldi. Kentte mermer işiyle uğraşan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken, Mert Aras kendisinden sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyleyen Wei Liu'yu karnından bıçakladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

''TERS BAKTI O YÜZDEN BIÇAKLADIM''
Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mert Aras'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede savcıya ifade veren Mert Aras, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR ETMEK İÇİN ÜST GEÇİDE ÇIKMIŞTI
Mert Aras, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Mert Aras, 1 Nisan ve 27 Ekim'de intihar edeceğini söyleyerek çıktığı üst geçidin korkuluklarından polis tarafından ikna edilerek indirilmişti.

Bu arada ameliyat edilen Liu'nun tedavisi ise devam ediyor.

Etiketler burdur çinli
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