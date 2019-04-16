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  3. 16 Nisan 2019 23:02

SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen SİHA ilk test uçuşunu yaptı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), donanma adına ilk test uçuşunu Akdenizsemalarında gerçekleştirdi.

BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA'lardan donanmaya 10 adet teslim edildi. Test uçuşlarına başlayan SİHA'lar bundan böyle "Mavi Vatan"ı 24 saat aralıksız gözleyip, olası tehlikelere karşı önleme ve müdahale görevi yapacak. 

Donanma adına yapılan ilk test uçuşunu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitterhesabından paylaştı. Bayraktar paylaştığı videoya "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. 'Bismillah Vira' dedi" açıklamasını da ekledi. 

Bu son teslimatlarla birlikte TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının sayısı 80'e yükseldi. Afrin Harekatında da görev alan Bayraktar İHA ve SİHA'ları toplamda 90 bin saatlik uçuş gerçekleştirmiş oldu.

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