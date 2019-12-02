Şikayetçi vatandaşın Devlet'e ulaşacağı yol değişiyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte özellikle vatandaşların şikâyet dilekçesi verdiği devlet kurumlarının nasıl eş güdümlü çalışacağı son dönemde tartışma konusu oldu. Sorunu olan vatandaşların şikâyetini dilekçe kabul eden 7-8 kuruma birden başvurarak çözmek istemesinin yarattığı, bürokrasi, zaman, efor ve maddi kaynak kaybının önüne nasıl geçileceği konusunda ilk adımı TBMM Başkanlığı attı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un uhdesinde, Dilekçe Komisyonu’nun koordinesinde kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirilecek. Ocak veya şubat ayında yapılması planlanan çalıştay için TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Etik Kurulu Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Başkanlığı başkanları ön toplantı gerçekleştirilecek. Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın koordine edeceği ön toplantının 12 Aralık’ta yapılması bekleniyor.

‘DAHA VERİMLİ OLMALI’

Konuya ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlayan Satır, parlamenter sistem sürecinde kurulan kurumların Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nde daha iyi çalışması için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini çalışacaklarını bildirdi. Satır, şunları kaydetti:

“Türkiye’de dilekçe hakkı anayasal, kişinin temel hak ve özgürlüklerinden birisidir, vazgeçilmez bir haktır. Fakat Türkiye’de dilekçe hakkının kullanıldığı birçok kurum ve kuruluş var, bazen aynı dilekçe bu kurumlarda da değerlendiriliyor. Bu anlamda 7-8 devlet kurumu var. Bu kurumların hepsi biz dâhil olmak üzere dilekçe hakkına muhatap olan kurumlarız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha önce çeşitli yasalarla kurulmuş bu kurumlar verimli hale getirilmeli. Bilim adamları ve akademisyenlerin de katılacağı çalıştayda iyi bir rapor çıkaracağımızı ümit ediyoruz.”

‘KAYNAK İSRAFI ÖNLENİR’

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç Türkiye’de özellikle hak ve özgürlükler eksenindeki yasal ve anayasal düzenlemelerin birçok batı ülkesinden daha ileri düzeyde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Problem, uygulamadan kaynaklanıyor. Denetleyen kurumların başında TBMM, KDK, CİMER, Etik Kurulu geliyor. Ortak bir zeminde araştırma yapılması gereken bir şey. Şimdi de Yatırım Ombudsmanlığı Başkanlığı diye yeni bir çalışma var. Bunlardan uygun olanların koordinasyonla bir araya getirilmesi personel verimliği, binaların kullanımı hem de kamu kaynaklarının kullanımı açısından yararlı olacaktır. KDK olarak uzun zamandır gündeme getiriyoruz. TBMM’ye sunduğumuz yıllık raporlarda bu var. Cumhurbaşkanımızın katıldığı 18 Kasım’daki ombudsmanlık toplantısında da dile getirdim. TBMM’nin yaptığı çalışma, güzel bir sonuç verir inşallah.”