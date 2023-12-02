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Silahla oynarken kendini vuran küçük kız hayatını kaybetti

Silahla oynarken kendini vuran küçük kız hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki kız silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan D. isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan D., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Etiketler küçük kız silah ölüm
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