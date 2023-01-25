  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Silikozis hastalığı yine can aldı! Sadece bir ilçede 27 can kaybı

Silikozis hastalığı yine can aldı! Sadece bir ilçede 27 can kaybı

Silikozis hastalığı yine can aldı! Sadece bir ilçede 27 can kaybı
Güncelleme:

İstanbul'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan 35 yaşındaki Mehmet Emin İ. hayatını kaybetti. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

İstanbul'da, 1990-2000’li yılları arasında 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Mehmet Emin İ., Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İ.’nun ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yükseldi. İ.’nin cenazesi ilçeye bağlı Sudurağı köyünde toprağa verildi.

‘YASADAN FAYDALANMAYAN DİĞER HASTALAR DA MALULEN EMEKLİ OLSUN’

Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, silikozis hastalarının bazılarının malulen emekli edildiğini, ancak bazılarının sadece engelli maaşı aldığını belirterek, yasadan diğer hastaların da yararlanmasını gerektiğini söyledi. Silikozis hastalarının ihtiyaçlarıyla gönüllü olarak ilgilenen Karaaslan, “Daha önce devletimizin çıkardığı yasayla bu işte çalışan evlatlarımız malulen emekli oldu ama bazıları maalesef bu yasadan faydalanmadı ve sadece engelli maaşı ile geçimlerini sağlıyor. Hatta hiç maaş almayıp vefat edenler bile oldu. Bu gençlerimizin hayatları zaten zorlukla geçiyor. Yetkililerden ricamız yasadan faydalanmayanlara bir hak daha tanınsın. Silikozis hastası sevgili evladımız Mehmet Emin İ. Ankara'da tedaviye gitmişti. Ne yazık ki bu canımızı kaybettiğimizin acı haberiyle yıkıldım. Denetimsiz, ruhsatsız ve de sigortasız çalıştıkları iş yerlerinde ölüme kucak açanlardandı Mehmet Emin. Mekanı cennet olsun. Ben bu kadar yandım; acılı ailesinin de acısını paylaşıyor, sabır diliyorum. Kotlar beyazladı, onların hayatı karardı” diye konuştu. 

DHA

Etiketler bingöl silikozis hastalığı kot taşlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıtta bir zam daha geldi; bir zam daha geliyor
15 yaşındaki Büşra'yı katledip yakmıştı! Google geçmişi kan dondurdu
Korona bitti derken geri döndü! Son 2 ayda 170 bini aşkın can kaybı
Kansere yakalanan Nagihan Karadere acı gerçeği açıkladı
AK Parti'den Kobra Murat'a milletvekilliği teklifi
Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi
Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber
''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı
Altının gerçek bileni kuyumcular altın tahminlerini açıkladı
Hava buz kesecek! Gelmeyen kış sonunda geliyor!