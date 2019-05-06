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  3. 06 Mayıs 2019 14:39

Simit satan çocuğa gençlerden sürpriz !

Diyarbakır'da harçlığını çıkarmak için sokaklarda simit satan küçük Taylan'a doğum gününde hiç unutamayacağı bir sürpriz yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

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Diyarbakır’da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan’a Bilinç Çocuk Tiyatro Topluluğu, Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Platformu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Gençler tarafından simit satarken alınan Taylan, bir kafede düzenlenen organizasyonla unutulmaz bir gün yaşadı.

Bilinç Çocuk Tiyatro Topluluğu, Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Platformu, hafta sonları okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan’ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs’ta 8 yaşına gireceğini öğrendi. Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı. Kafede süsleme yapıp, palyaço kılığına giren gençler, Taylan’ı çağırıp yaş gününü kutladı. Hayatında ilk defa mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle dans edip çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.
Etkinliği gerçekleştiren Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, Taylan ile keyifli anlar yaşadıktan sonra hediyelerini simit tepsisine koyup alkışlarla uğurladı. Topluluk üyeleri, teşvik ve toplumsal duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini belirterek bu tür organizasyonlarla çocukların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İHA

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