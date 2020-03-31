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  3. 31 Mart 2020 16:13

Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İzmit’te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası’na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı
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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı. Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah’a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.

DHA

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