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Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamayıp bardak kırdı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Beyaz Futbol adlı programda karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Caner Erkin için dedikleri Sinan Engin'i çileden çıkardı.

SİNAN ENGİN BARDAĞI FIRLATTI
Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe'nin golünden sonra sevindiğini iddia eden Ahmet Çakar, Sinan Engin'i küplere bindirdi. Pozisyonun tekrarı sırasında Engin "Bu mu sevinme!" diyerek masanın üzerindeki bardağı fırlattı.

ERTEM ŞENER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Sinan Engin'in bu hareketiyle programın moderatörü Ertem Şener büyük korku yaşarken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Etiketler sinan engin canlı yayın bardak fırlatma
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