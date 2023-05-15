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Sinan Oğan'a bir telefon da Binali Yıldırım'dan

Sinan Oğan'a bir telefon da Binali Yıldırım'dan
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı arayarak tebrik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

İHA'nın haberine göre, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan’ı telefonla aradı.

Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti.

Öte yandan Halk TV yayınında konuşan gazeteci Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı arayarak tebrik ettiğini söylemişti.

Pehlivan, "Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı. Kendisini aldığı oy oranından dolayı kutladı. Büyük ihtimalle bir görüşme gerçekleşecek aralarında. Bu, CHP Genel Merkezi kaynaklı bir kulis" demişti.

 

Etiketler sinan oğan binali yıldırım tebrik telefon
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