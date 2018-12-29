AK Parti'nin İstanbul aday tanıtım toplantısında kavga
AK Parti'nin İstanbul aday tanıtım toplantısında kavga
İstanbul'da 1 Ocak kuşatması ! 7 ilçede kırmızı alarm
İstanbul'da 1 Ocak kuşatması ! 7 ilçede kırmızı alarm
Kredi kartı sahiplerine iyi haber: 2019'da kart faizlerine zam yok !
Kredi kartı sahiplerine iyi haber: 2019'da kart faizlerine zam yok !
Milyonlarca doğalgaz abonesini üzen karar
Milyonlarca doğalgaz abonesini üzen karar
Bakan'dan işverenlere ''destek'' müjdesi ! İşte 2019 SGK prim ücreti
Bakan'dan işverenlere ''destek'' müjdesi ! İşte 2019 SGK prim ücreti
3 kollu doğan bebeği ''peygamber'' ilan ettiler
3 kollu doğan bebeği ''peygamber'' ilan ettiler
31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ?
31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ?
Donmaya hazır mısınız ? Hava buz kesecek !
Donmaya hazır mısınız ? Hava buz kesecek !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Aralık 2018 10:53

Sınıra dev tank sevkıyatı

Terör örgütü PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Münbiç'e yönelik düzenlenmesi muhtemel operasyon için sevkıyatlar devam ediyor.

Sınıra dev tank sevkıyatı
A+ A-

Türkiye'nin bir çok bölgesinden terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Münbiç kenti kırsalı ile Çobanbey, Elbeyli ve Carablus'a zırhlı araç ve askeri personel sevkıyatı yapılırken sabaha karşı ise Şanlıurfa'ya dev bir tank sevkıyatı yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Şanlıurfa'ya ulaşan tırların üzerinde 50'den fazla tank olduğu ve Fırat'ın doğusundaki sınır bölgesinde kullanılacağı öğrenildi. 

 
 

şanlıurfa , askeri hareketlilik , tank sevkıyatı , sınır , tank , türkiye , tsk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM