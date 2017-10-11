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  3. 11 Ekim 2017 15:15

Sınıra sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhalı İlçesi'ne askeri araç sevkiyatı devam ederken, bölgedeki gazetecilerin görüntü alması yasaklandı.

Sınıra sevkiyat sürüyor
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Türkiye'nin Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nin Oğulpınar Mahallesi'ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Hatay Valiliği, sınIr bölgesinde gazetecilerin görüntü almasını yasakladı.

Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesi için hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, batı kentlerindeki birliklerden Hatay'a askeri araç ve gereç sevkiyatını sürdürüyor. Reyhanlı İlçesi'nin Oğulpınar Hudut Karakolu bölgesinde yoğunlaşan hareketlilik bugün de devam etti. Tren ve karayoluyla İskenderun ve Kırıkhan İlçesi'nden geçiş yapan askeri araçlar halkın sevgi gösterileri arasında bölgeye intikal etti.



GAZETECİLER BÖLGEDEN ÇIKARTILDI
İdlib operasyonunun başlığı günden bu yana Oğulpınar Karakolu'nu gören bölgeye yerleşip askeri hareketliliği görüntüleyen gazeteciler de Hatay Valiliği kararı ile bölgeden çıkartıldı. Sabah saatlerinde askerler tarafından karar tebliğ edilen gazeteciler, güncel gelişmeleri takip etmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geçti ancak yasak nedeniyle sınırdaki hareketliliği görme olanağı ortadan kalktı.

DHA

sevkiyat , hatay , sınır
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