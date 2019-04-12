Sinop'ta ilk kez üretildi: 10 tona yakın ürün veriyor

Halk arasında şalgam otu veya yemlik kolza olarak da bilinen lenox bitkisine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da destek veriliyor. Sinop Demirci köyünde çiftçilik ile uğraşan Ümit Yerli, Demirci köyündeki 10 dönüm arazisine ekti ve Sinop’ ta lenox bitkisini ilk üreten kişi oldu. Bazı bölgelerde ilk defa geçen yıl yetiştirilen bitki, hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını giderecek alternatif yem bitkisi özelliğine sahip.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ümit Yerli, “Birçok Avrupa ülkesinde çok önceden yetiştirilmeye başlandı fakat ülkemizde pek yaygın değildi. Hele Sinop’ ta bunu yapan hiç kimse yoktu. Biraz araştırma yaptıktan sonra bu bitkinin değerinin olduğunu fark ettim ve ekmeye karar verdim. Lenox bitkisi hayvancılık yemlerinde mısır ve yoncaya göre daha az bir maliyetle yetiştirilebiliyor” dedi.

Açıklamalarına lenox bitkisinin özelliklerini anlatarak devam eden Ümit Yerli, “Sulu alanlarda dekar başına; 10 - 15,5 ton yeşil ot verir. Yeşil olarak verildiği gibi silaj(hayvan yemi) yapılabilir. Kuru maddesindeki protein yüzde 18 - 22 değerleri arasında. Silaj yapılırken 1 ton yeşil şalgam içine 40 - 50 kg. buğdaygil karışımı katılabilir. Küçükbaş hayvan beslemesinde koyun ve kuzular çok beğenerek yer bu bitkiyi. Büyükbaş hayvan beslemesinde, günlük hâsıl olarak verilebilir. Kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilmektedir. Eksi 15 dereceye kadar dayanıklı bir bitkidir. Kumlu ve hafif topraklar dışında hemen hemen her toprakta yetişebiliyor. Araştırmalarıma göre ekileceği aylar bölgesine göre değişiklik göstermekte. Trakya, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 15 Eylül-15 Ekim, Karadeniz Bölgesi’nde sahil kuşağında en uygun ekim zamanı 15 Eylül-20 Ekim, iç kesimlerde 20 Eylül- 10 Ekim tarihleri en uygun ekim zamanıdır” dedi.