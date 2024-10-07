Sıra arkadaşlarından Aysenur için eylem: "Adalet sarayı değil, adalet istiyoruz!"

4 Ekim günü İstanbul'da katledilen Ayşenur H.’nin Medipol Üniversitesi'ndeki sıra arkadaşları, yüzlerce öğrencinin katıldığı eylemde yaşanan kadın katliamını protesto etmek için toplandı.

4 Ekim günü İstanbul’da yaşanan kadın katliamının yankıları devam ediyor. Semih Ç. adlı erkek tarafından katledilen Ayşenur H. ve İkbal U. için Türkiye’nin dört bir yanında eylemler gerçekleştirilirken, devletin yaşanan kadın cinayetlerindeki ihmaline tepki gösterildi.

İstanbul’da katledilen Ayşenur H.’nin öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesi’nde sıra arkadaşları Ayşenur’u anmak için toplandı.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı anmada, öğrenciler okula siyahlara bürünerek geldi.

“Adalet Sarayı değil adalet istiyoruz” pankartının açıldığı eylemde öğrenciler, katledilen Ayşenur’u andı.

Öğrenciler, basın açıklamasında devletin kadın cinayetlerinin önüne geçmesi için önlem almasını talep etti.

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