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Şırnak-Hakkari yolu ulaşıma kapandı

Şırnak-Hakkari yolu ulaşıma kapandı
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Şırnak-Hakkari karayolu, rampada buzlanma nedeniyle kayan tır nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, Hakkari'ye ulaşımı sağlayan Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarındaki Beton Pınar mevkii kar yağışı sonrası adeta buz pistine döndü. Rampayı çıkamayarak kayan tırın yolu çift şeritli kapatmasıyla yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yolda çift taraflı araç kuyruğu oluştu.

İHA

Etiketler şırnak hakkari tır kar
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