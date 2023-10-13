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Şırnak'ta 14 nokta "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta 14 nokta "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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Şırnak Valiliği, kentte bazı alanların 15 günlüğüne "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 13-27 Ekim'de özel güvenlik bölgesi ilan edildiği" belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Etiketler Şırnak Valiliği özel güvenlik bölgesi 15 günlük
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